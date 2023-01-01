Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 27–30 квітня
Сьогодні, 13:00
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про вистави, які покажуть у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.
Чи замислювались ви колись над тим, який насправді глибокий зміст вкладав Іван Котляревський в «Енеїду»? Кого мав на увазі, коли писав «зла Юнона, суча дочка»? Адже це саме за її наказом знищили українську «Трою» – Запорозьку Січ.
Якою розкриє для глядачів цю легенду-містерію режисер Ярослав Ілляшенко, приходьте переглянути 27 квітня о 16:00.
У погоні за спадком від далекої родички зі Штатів, героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли під час Другої світової. І ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...
Комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» у постановці режисерки Світлани Органістої відбудеться на камерній сцені 28 березня о 18:00.
Сюжети казок в усьому світі часто мають спільні мотиви та схожих героїв. Проте є персонажі, які трапляються тільки в українських казках. І Котигорошко є одним із семи таких героїв.
Як він по-своєму розібрався зі змієм одним ударом величезної булави, можна подивитись 30 квітня о 12:00 у однойменній виставі для дітей.
І хоч її життя було переповнене різними падіннями, розчаруванням, залежностями, болем самотності та хворобами, депресією та втратами, вона – це яскравий приклад того, як можна завоювати світ не зброєю чи ворожнечею. Співачка, де б не бувала на гастролях, завжди заходила помолитися до церкви. Окрім того, допомагала євреям та співвітчизникам-військовополоненим, що переховувалися від окупантів. І ще чимало інших невідомих фактів.
Мюзикл «Життя в кредит (Едіт Піаф)» на основній сцені театру розпочнеться 30 квітня о 17:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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Чи замислювались ви колись над тим, який насправді глибокий зміст вкладав Іван Котляревський в «Енеїду»? Кого мав на увазі, коли писав «зла Юнона, суча дочка»? Адже це саме за її наказом знищили українську «Трою» – Запорозьку Січ.
Якою розкриє для глядачів цю легенду-містерію режисер Ярослав Ілляшенко, приходьте переглянути 27 квітня о 16:00.
У погоні за спадком від далекої родички зі Штатів, героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли під час Другої світової. І ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...
Комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» у постановці режисерки Світлани Органістої відбудеться на камерній сцені 28 березня о 18:00.
Сюжети казок в усьому світі часто мають спільні мотиви та схожих героїв. Проте є персонажі, які трапляються тільки в українських казках. І Котигорошко є одним із семи таких героїв.
Як він по-своєму розібрався зі змієм одним ударом величезної булави, можна подивитись 30 квітня о 12:00 у однойменній виставі для дітей.
І хоч її життя було переповнене різними падіннями, розчаруванням, залежностями, болем самотності та хворобами, депресією та втратами, вона – це яскравий приклад того, як можна завоювати світ не зброєю чи ворожнечею. Співачка, де б не бувала на гастролях, завжди заходила помолитися до церкви. Окрім того, допомагала євреям та співвітчизникам-військовополоненим, що переховувалися від окупантів. І ще чимало інших невідомих фактів.
Мюзикл «Життя в кредит (Едіт Піаф)» на основній сцені театру розпочнеться 30 квітня о 17:00.
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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