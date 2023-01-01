Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 27–30 квітня

У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про вистави, які покажуть у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.Чи замислювались ви колись над тим, який насправді глибокий зміст вкладав Іван Котляревський в? Кого мав на увазі, коли писав «зла Юнона, суча дочка»? Адже це саме за її наказом знищили українську «Трою» – Запорозьку Січ.Якою розкриє для глядачів цю легенду-містерію режисер, приходьте переглянути 27 квітня о 16:00.У погоні за спадком від далекої родички зі Штатів, героїні до рук потрапляє щоденник дівчини, яку розстріляли під час Другої світової. І ось привид Марії Шварц отримує шанс прожити свій останній день заново, а ще – втілити давню мрію, яка не дає спокою...Комедійний трилер з елементами мелодрамиу постановці режисеркивідбудеться на камерній сцені 28 березня о 18:00.Сюжети казок в усьому світі часто мають спільні мотиви та схожих героїв. Проте є персонажі, які трапляються тільки в українських казках. Іє одним із семи таких героїв.Як він по-своєму розібрався зі змієм одним ударом величезної булави, можна подивитись 30 квітня о 12:00 у однойменній виставі для дітей.І хоч її життя було переповнене різними падіннями, розчаруванням, залежностями, болем самотності та хворобами, депресією та втратами, вона – це яскравий приклад того, як можна завоювати світ не зброєю чи ворожнечею. Співачка, де б не бувала на гастролях, завжди заходила помолитися до церкви. Окрім того, допомагала євреям та співвітчизникам-військовополоненим, що переховувалися від окупантів. І ще чимало інших невідомих фактів.Мюзиклна основній сцені театру розпочнеться 30 квітня о 17:00.