Ковельський суд виніс вирок 18-річному юнаку, який вкрав і підпалив авто





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Зазначимо, що злочин юнак скоїв вночі 4 лютого. На вулиці Володимирській у Ковелі він заліз у автомобіль ВАЗ-21063, який був відчинений, і намагався його завести. Після невдалої спроби хлопець почав його котити, але ВАЗ вдарився у дерево. Тоді юнак сірниками підпалив сидіння.



Слідчі підрахували, що обвинувачений спричинив збитків на 38 тис. грн. Йому інкримінували порушення двох статей ККУ: ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст. 194 ККУ (знищення майна).



Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, обвинувачений визнав провину і просив суворо не карати. Власник спаленого авто зазначив, що збитки хлопець відшкодував, тож претензій до нього не має.



Суддя В'ячеслав Лесик визнав юнака винним у порушенні вказаних статей і призначив чотири роки тюрми, але від відбування покарання звільнив, обмежившись роком іспитового терміну. За експертизи хлопець повинен сплатити 9 тис. грн.



Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський суд призначив рік іспитового терміну 18-річному юнаку, який вкрав і підпалив автомобіль. Навіщо хлопець так вчинив, невідомо. Однак власник пошкодженого автомобіля заявив, що юнак відшкодував збитки, тож претензій до нього він не має.Про це пише ZAXID.NET Зазначимо, що злочин юнак скоїв вночі 4 лютого. На вулиці Володимирській у Ковелі він заліз у автомобіль ВАЗ-21063, який був відчинений, і намагався його завести. Після невдалої спроби хлопець почав його котити, але ВАЗ вдарився у дерево. Тоді юнак сірниками підпалив сидіння.Слідчі підрахували, що обвинувачений спричинив збитків на 38 тис. грн. Йому інкримінували порушення двох статей ККУ: ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст. 194 ККУ (знищення майна).Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, обвинувачений визнав провину і просив суворо не карати. Власник спаленого авто зазначив, що збитки хлопець відшкодував, тож претензій до нього не має.Суддявизнав юнака винним у порушенні вказаних статей і призначив чотири роки тюрми, але від відбування покарання звільнив, обмежившись роком іспитового терміну. За експертизи хлопець повинен сплатити 9 тис. грн.Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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