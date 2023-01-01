Підтоплення на Волині: фахівці фіксують невеликий спад рівня води

Підтоплення на Волині: фахівці фіксують невеликий спад рівня води
Станом на 25 квітня на Волині залишаються підтопленими 17 тисяч 791 гектар сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок.

У порівнянні з минулим тижнем ситуація майже не змінилася, але в Камінь-Каширському районі спостерігається незначний спад рівня води, – розповів Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.

"Зараз пішла непогана погода, почалося поступове випаровування. Тобто йде природне пониження ґрунтових і поверхневих вод. Якщо знову будуть дощі – це розтягне в часі паводок на Волині", – каже Ростислав Кравчук.

Наразі у воді залишаються понад 14 тисяч гектарів на Камінь-Каширщині і 3,3 тисячі гектарів – на Ковельщині.

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Теги: Волинь, підтоплення
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