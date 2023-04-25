Росія вчора змінила тактику авіаударів і з літаків, і з безпілотників





Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, пише



Він зазначив, що також учора, 24 квітня, окупанти змінили тактику використання ударних безпілотників.



"За вчорашній день, можливо, це було повʼязано з тим, що була чудова погода, ворог застосував вдвічі більше розвідувальних дронів на Донецькому напрямку. Також вчора вперше була інша тактика застосування дронів-камікадзе", – сказав він.



Учора вдень росіяни спершу застосували "шахеди", які вдало збили захисники, але після них зʼявилися інші ударні безпілотники – "ланцети". Така тактика також покликана виявити точки протиповітряної оборони і потім завдати удару "ланцетами".



Крім того, Росія знову нарощує артилерійську могутність і обстрілює позиції захисників фактично так само, як було в лютому. Протягом двох днів окупанти майжде по 500 разів атакували артилерійськими системами.



У районі Марʼїнки росіяни провели 22 спроби штурмів. Вони не полишають надії захопити це місто, аби блокувати Авдіївку.



Цієї весни росіяни стали активніше бити керованими авіабомбами. Для протистояння ворожим атакам Україна потребує далекобійні системи протиповітряної оборони і багатоцільові літаки.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія змінила тактику повітряних атак. Раніше окупанти чинили авіадуари з використанням одного-двох літаків, що летіли окремо, а вчора вперше запустили два літаки, які мали виявити ППО, а третій – для удару.Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, пише LB.ua Він зазначив, що також учора, 24 квітня, окупанти змінили тактику використання ударних безпілотників."За вчорашній день, можливо, це було повʼязано з тим, що була чудова погода, ворог застосував вдвічі більше розвідувальних дронів на Донецькому напрямку. Також вчора вперше була інша тактика застосування дронів-камікадзе", – сказав він.Учора вдень росіяни спершу застосували "шахеди", які вдало збили захисники, але після них зʼявилися інші ударні безпілотники – "ланцети". Така тактика також покликана виявити точки протиповітряної оборони і потім завдати удару "ланцетами".Крім того, Росія знову нарощує артилерійську могутність і обстрілює позиції захисників фактично так само, як було в лютому. Протягом двох днів окупанти майжде по 500 разів атакували артилерійськими системами.У районі Марʼїнки росіяни провели 22 спроби штурмів. Вони не полишають надії захопити це місто, аби блокувати Авдіївку.Цієї весни росіяни стали активніше бити керованими авіабомбами. Для протистояння ворожим атакам Україна потребує далекобійні системи протиповітряної оборони і багатоцільові літаки.Нагадаємо, що у Білому домі припускають, що до літа військо рф може піти у наступ

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