СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф, які закликали до геноциду українців та ударів ракетами «Сатана» по західних країнах
Сьогодні, 14:20
Служба безпеки нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів. До її складу входило шість ворожих поплічників.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У месенджерах та заборонених соцмережах вони поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні.
Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів країни-агресора.
Так, у Києві:
викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі «Вконтакте» закликав до масових убивств українців.
Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет «Сатана» проти західних країн-партнерів нашої держави.
Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.
В Одеські області:
блоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Телеграм-каналів.
На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.
На Миколаївщині:
повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали росмедіа.
У Харкові:
кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в «Одноклассниках» закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.
У Черкаській області:
викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань рф та «героїзували» їхні злочини.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У месенджерах та заборонених соцмережах вони поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні.
Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів країни-агресора.
Так, у Києві:
викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі «Вконтакте» закликав до масових убивств українців.
Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет «Сатана» проти західних країн-партнерів нашої держави.
Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.
В Одеські області:
блоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Телеграм-каналів.
На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.
На Миколаївщині:
повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали росмедіа.
У Харкові:
кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в «Одноклассниках» закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.
У Черкаській області:
викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань рф та «героїзували» їхні злочини.
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