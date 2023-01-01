СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф, які закликали до геноциду українців та ударів ракетами «Сатана» по західних країнах

СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф, які закликали до геноциду українців та ударів ракетами «Сатана» по західних країнах
Служба безпеки нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів. До її складу входило шість ворожих поплічників.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У месенджерах та заборонених соцмережах вони поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні.
Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів країни-агресора.

Так, у Києві:

викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі «Вконтакте» закликав до масових убивств українців.

Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет «Сатана» проти західних країн-партнерів нашої держави.
Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.

В Одеські області:

блоковано інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Телеграм-каналів.
На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.

На Миколаївщині:

повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали росмедіа.

У Харкові:

кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в «Одноклассниках» закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

У Черкаській області:

викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань рф та «героїзували» їхні злочини.
СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф, які закликали до геноциду українців та ударів ракетами «Сатана» по західних країнах
СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф, які закликали до геноциду українців та ударів ракетами «Сатана» по західних країнах

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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