На Волині зустрінуть тіло загиблого воїна Інтернаціонального легіону
Сьогодні, 15:28
12 квітня 2023 року, захищаючи Україну від російських окупантів, на сході країни загинув боєць Інтернаціонального легіону оборони України, громадянин Франції – Ігор Гуськов. Завтра, 26 квітня, на Волині воїна проведуть в останню путь.
Про це повідомляє Любомльська міськрада.
У захисника залишилась дружина, яка виявила бажання поховати свого чоловіка у місті Любомль. У середу, 26 квітня, захисника проведуть в останню путь.
Зустріч тіла героя планують о 10:40 біля АЗС «ОККО». Об 11.00 розпочнуть прощання із загиблим на вулиці В’ячеслава Липинського, після чого траурний кортеж, через вул. 1-го Травня, відправиться до храму Святого Архістратига Михаїла. Заупокійна служба за воїном розпочнеться о 12:00. Згодом кортеж вирушить на кладовище через вул. Дружби.
«Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника, сформувавши «живий коридор», та віддати належну і, на жаль, останню шану воїну», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Гуськова. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Любомльська міськрада.
У захисника залишилась дружина, яка виявила бажання поховати свого чоловіка у місті Любомль. У середу, 26 квітня, захисника проведуть в останню путь.
Зустріч тіла героя планують о 10:40 біля АЗС «ОККО». Об 11.00 розпочнуть прощання із загиблим на вулиці В’ячеслава Липинського, після чого траурний кортеж, через вул. 1-го Травня, відправиться до храму Святого Архістратига Михаїла. Заупокійна служба за воїном розпочнеться о 12:00. Згодом кортеж вирушить на кладовище через вул. Дружби.
«Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника, сформувавши «живий коридор», та віддати належну і, на жаль, останню шану воїну», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Гуськова. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зустрінуть тіло загиблого воїна Інтернаціонального легіону
Сьогодні, 15:28
Допомагатиме бійцям у проведенні розвідки: Луцька мерія придбала обладнання для волинської бригади
Сьогодні, 14:41
СБУ затримала 6 інтернет-агентів рф, які закликали до геноциду українців та ударів ракетами «Сатана» по західних країнах
Сьогодні, 14:20
Медіа