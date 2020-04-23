На Волині зустрінуть тіло загиблого воїна Інтернаціонального легіону

На Волині зустрінуть тіло загиблого воїна Інтернаціонального легіону
12 квітня 2023 року, захищаючи Україну від російських окупантів, на сході країни загинув боєць Інтернаціонального легіону оборони України, громадянин Франції – Ігор Гуськов. Завтра, 26 квітня, на Волині воїна проведуть в останню путь.

Про це повідомляє Любомльська міськрада.

У захисника залишилась дружина, яка виявила бажання поховати свого чоловіка у місті Любомль. У середу, 26 квітня, захисника проведуть в останню путь.

Зустріч тіла героя планують о 10:40 біля АЗС «ОККО». Об 11.00 розпочнуть прощання із загиблим на вулиці В’ячеслава Липинського, після чого траурний кортеж, через вул. 1-го Травня, відправиться до храму Святого Архістратига Михаїла. Заупокійна служба за воїном розпочнеться о 12:00. Згодом кортеж вирушить на кладовище через вул. Дружби.

На Волині зустрінуть тіло загиблого воїна Інтернаціонального легіону


«Просимо жителів міста гідно зустріти нашого захисника, сформувавши «живий коридор», та віддати належну і, на жаль, останню шану воїну», – йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Гуськова. Вічна пам'ять!

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Теги: Ігор Гуськов, прощання, Любомль
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