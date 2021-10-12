На волинському лісовому господарстві – нещасний випадок: внаслідок падіння дерева загинув працівник





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Трагічно загинув працівник лісозаготівельних робіт Віктор Байда. Смерть настала через падіння дерева.



На місці працюють відповідні служби. Встановлюють причини та деталі трагедії.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещасний випадок стався сьогодні, 25 квітня, у філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство».Про це повідомляє пресслужба Поліського лісового офісу.Трагічно загинув працівник лісозаготівельних робіт. Смерть настала через падіння дерева.На місці працюють відповідні служби. Встановлюють причини та деталі трагедії.

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