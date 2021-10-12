На волинському лісовому господарстві – нещасний випадок: внаслідок падіння дерева загинув працівник

На волинському лісовому господарстві – нещасний випадок: внаслідок падіння дерева загинув працівник
Нещасний випадок стався сьогодні, 25 квітня, у філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство».

Про це повідомляє пресслужба Поліського лісового офісу.

Трагічно загинув працівник лісозаготівельних робіт Віктор Байда. Смерть настала через падіння дерева.

На місці працюють відповідні служби. Встановлюють причини та деталі трагедії.

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Теги: смерть, Волинь, ліс
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