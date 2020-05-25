У Луцьку затримали нетверезого водія, якого раніше позбавили прав

Сьогодні, 25 квітня, під час патрулювання на вулиці Набережній, що у Луцьку, поліцейські зупинили Renault Kangoo, водій якого порушив правила дорожнього руху.Про це інформує пресслужба патрульної поліції.Зазначають, водій здійснив рух прямо, зі смуги для руху праворуч, яка позначена знаком 5.16 (Рух по смугах) ПДР. Тож інспектори зупинили автомобіль та під час перевірки документів у водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння.Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння на місці. Прилад Drager показав 2,48 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму. Також патрульні встановили, що порушник протягом року вже притягався до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та позбавлений права керування.На керманича поліцейські склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема: за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння повторно протягом року), за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування транспортним засобом протягом року, особою, яка позбавлена права керування), за ч. 1 ст. 126 (Відсутність чинного поліса страхування) та за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.