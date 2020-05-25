У Луцьку затримали нетверезого водія, якого раніше позбавили прав

У Луцьку затримали нетверезого водія, якого раніше позбавили прав
Сьогодні, 25 квітня, під час патрулювання на вулиці Набережній, що у Луцьку, поліцейські зупинили Renault Kangoo, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції.

Зазначають, водій здійснив рух прямо, зі смуги для руху праворуч, яка позначена знаком 5.16 (Рух по смугах) ПДР. Тож інспектори зупинили автомобіль та під час перевірки документів у водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік пройшов огляд на стан сп’яніння на місці. Прилад Drager показав 2,48 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму. Також патрульні встановили, що порушник протягом року вже притягався до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та позбавлений права керування.

На керманича поліцейські склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема: за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння повторно протягом року), за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування транспортним засобом протягом року, особою, яка позбавлена права керування), за ч. 1 ст. 126 (Відсутність чинного поліса страхування) та за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, п'яний водій, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Удар по Яворівському полігону на Львівщині: оприлюднили листування коригувальника
Сьогодні, 16:40
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 16:24
У Луцьку затримали нетверезого водія, якого раніше позбавили прав
Сьогодні, 16:08
На волинському лісовому господарстві – нещасний випадок: внаслідок падіння дерева загинув працівник
Сьогодні, 15:57
Волинянин жорстоко поводився з тваринами: прив'язував та морив голодом
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами
25 травень, 2020, 15:55
У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень У Луцьку п’яний водій намагався «купити свободу» у патрульних за 600 гривень
17 грудень, 2019, 10:18
Лучанину, який пропонував хабар патрульному, повідомили про підозру Лучанину, який пропонував хабар патрульному, повідомили про підозру
26 липень, 2019, 18:31
У Луцьку спіймали нетверезого водія, у якого через п'янку забрали права. ФОТО У Луцьку спіймали нетверезого водія, у якого через п'янку забрали права. ФОТО
23 квітень, 2019, 21:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна готується піти в контрнаступ у травні, – NYT
Сьогодні, 17:16
 0
Удар по Яворівському полігону на Львівщині: оприлюднили листування коригувальника
Сьогодні, 16:40
 0
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 16:24
 0
У Луцьку затримали нетверезого водія, якого раніше позбавили прав
Сьогодні, 16:08
 0
На волинському лісовому господарстві – нещасний випадок: внаслідок падіння дерева загинув працівник
Сьогодні, 15:57
 0
Медіа
відео
1/8