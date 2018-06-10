На Волинь суне похолодання

На Волинь суне похолодання
У зв'язку з циклоном, який надійде на Волинь 26 квітня, в області очікується похолодання, дощі та нічні заморозки.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.

26 квітня на Волині прогнозують дощ з грозами та пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вдень до +7- +12 градусів, вночі знизиться до 3-8 з позначкою плюс.

Вже 27, 28 і 29 квітня стовпчики термометра вночі опустяться до нуля, будуть заморозки на ґрунті до - 5 градусів.

Зі слів Світлани Гончаренко, заморозки наприкінці квітня – не є аномалією. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності, жовтий

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Теги: погода, циклон, Волинь
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