Удар по Яворівському полігону на Львівщині: оприлюднили листування коригувальника

Олександра Косторного, якого підозрюють у держзраді через коригування



Про це пише видання



4 березня 2022 року чоловік надіслав у Telegram представникам рф карту Міжнародного центру миротворчості та безпеки (відомий як Яворівський полігон. - Ред.). На карті він нібито позначив координати військовослужбовців і техніки ЗСУ.



13 березня росіяни обстріляли полігон, влучивши у казарми, в яких спали солдати. Загинула 61 людина і ще 160 було поранено.



Прокурор надав суду листування обвинуваченого з Віктором Барановським, який мешкає в окупованому Криму. На думку слідства, це листування підтверджує, що Косторний давно вів у Львові проросійську діяльність.



"Вить это диагноз. У тебя, у нас у всех, чекистские морды лица, добродушные, честные и неподкупные. Даже если на столе шашлык и другие вкусности. Празднуй во здравие вместе с женой и сыном, а мы мысленно вас поддержим. В 22.00 по Москве подниму чарку за всех достойных, светлой памяти не предавших. За нас! При этом, у нас есть основания быть нескромными. Виват чекистам!" - писав Косторний 2008 року.



Спілкування з другом з Криму він продовжив і після окупації півострова. Той надав йому доступ до акаунту в "Однокласниках" - мовляв, цю сторінку створив "наш человек". Косторний мав використати акаунт для знайомства з "нашими" людьми з Криму.



21 травня 2016 року Косторний пише Барановському: "Благодарю, классная статья. Отличный материал дабы возить мордой по полу нынешних украинствующих. Я обработал статью в редакторе, добавил переводы некоторых фраз, и благодаря этому стало меньше страниц и теперь она готова для печати".



На суді також оприлюднили інформацію про участь Косторного в зʼїзді проросійських організацій Західної України 20 червня 2015 року. Учасники зібрання затвердили тоді резолюцію: "Распространение украинского неонацизма - угроза нашему будущему". Серед іншого, вони хотіли виключення статті 11 з Конституції України, яка на їх погляд є дискримінаційною і ділить країну на три сорти: корінне населення, українську націю і національні меншини, до яких нібито належать російськомовні. Одна із вимог резолюції - кримінальна відповідальність за героїзацію українських націоналістів.



Крім резолюції на конференції ухвалили декларацію "Национальное единство русского народа" для захисту прав "русского народа".



Косторний звернув увагу суду, що конференція не має відношення до обвинувачення. Він сам не бачить якихось порушень у її проведенні.



Нове засідання у справі Косторного відбудеться на початку травня.

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