Волинянин жорстоко поводився з тваринами: прив'язував та морив голодом





Про це пише



Як додала дачниця, у тварини повипадала шерсть, а очі позапливали гноєм.



Голова дачного кооперативу «Гірник» Микола Павлович також був присутнім під час даної події. Алабаїв було двоє, один прив’язаний до плити в середині приміщення, інший – на дворі. Чоловік зазначив, що дивлячись на нещасних собак, не можливо було стримали сліз. Дачники вирішили одразу викликати правоохоронців.



Собаки знаходились у жахливих умовах на прив’язі були близько 4 днів без їжі та води. З’ясувалось, що горе-власник Ігор Л., проживає на дачах, раніше працював слюсарем, має інвалідність. Повідомляють, що соцслужби не навідували та не допомагали чоловіку.







Періодично йому кошти пересилають родичі,які перебувають за кордоном. За ці гроші власник собак щоразу купує нових. Раніше небайдужі викупили у нього двох тварин, але після цього він придбав двох інших алабаїв та знову не доглядав їх.



“Собака одна досі лишилась на території подвір’я, наразі її підгодовують мешканці. Пес, на ім’я Оскар, був прив’язаний до плити на голодну смерть”, – додав Микола Павлович у коментарі.



Мешканка дачного масиву надіслала відео журналістам інтернет-видання. Вона розповіла, що один алабай досі у жорстокого власника.



“Його доїдають живцем кліщі. В іншого собаки було таке враження, ніби шкіра просто натягнута на скелет”, – розповіла дачниця.



Микола Павлович додав, що є жінка, яка хоче прихистити двох алабаїв, проте лікування обійдеться у чималу суму. Наразі з власником працює поліція, деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Великдень мешканці дачного кооперативу «Гірник» поблизу 5-ої шахти у Нововолинській громаді почули виття собаки, що доносилося з сусіднього будинку. Зайшовши у приміщення, небайдужі побачили прив’язаного до плити алабая, який без їжі пробув декілька днів.Про це пише БУГ Як додала дачниця, у тварини повипадала шерсть, а очі позапливали гноєм.Голова дачного кооперативу «Гірник»також був присутнім під час даної події. Алабаїв було двоє, один прив’язаний до плити в середині приміщення, інший – на дворі. Чоловік зазначив, що дивлячись на нещасних собак, не можливо було стримали сліз. Дачники вирішили одразу викликати правоохоронців.Собаки знаходились у жахливих умовах на прив’язі були близько 4 днів без їжі та води. З’ясувалось, що горе-власник, проживає на дачах, раніше працював слюсарем, має інвалідність. Повідомляють, що соцслужби не навідували та не допомагали чоловіку.Періодично йому кошти пересилають родичі,які перебувають за кордоном. За ці гроші власник собак щоразу купує нових. Раніше небайдужі викупили у нього двох тварин, але після цього він придбав двох інших алабаїв та знову не доглядав їх.“Собака одна досі лишилась на території подвір’я, наразі її підгодовують мешканці. Пес, на ім’я Оскар, був прив’язаний до плити на голодну смерть”, – додав Микола Павлович у коментарі.Мешканка дачного масиву надіслала відео журналістам інтернет-видання. Вона розповіла, що один алабай досі у жорстокого власника.“Його доїдають живцем кліщі. В іншого собаки було таке враження, ніби шкіра просто натягнута на скелет”, – розповіла дачниця.Микола Павлович додав, що є жінка, яка хоче прихистити двох алабаїв, проте лікування обійдеться у чималу суму. Наразі з власником працює поліція, деталі – згодом.

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