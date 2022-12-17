Допомагатиме бійцям у проведенні розвідки: Луцька мерія придбала обладнання для волинської бригади

Допомагатиме бійцям у проведенні розвідки: Луцька мерія придбала обладнання для волинської бригади
Луцька міська рада придбала необхідне обладнання для роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 ОМБр.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Луцький міський голова Ігор Поліщук передав військовослужбовцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого матеріальні цінності, які дуже добре допомагають у проведенні розвідки.

Зокрема, на передову сьогодні відправлено три генератори, чотири супутникових модеми Starlink, квадрокоптер DJI Mavic 3 fly more combo та спеціалізована техніка до нього — 4 пульти керування та окуляри. Також бійцям передано 50 карт пам’яті та маскувальну сітку, яку сплели працівники Центру надання адміністративних послуг.

“Ми продовжуємо надавати допомогу військовослужбовцям Збройних сил України, щоб вони максимально ефективно виконували завдання, які ставляться командуванням. Щоб наші наступальні дії були ефективними і також була можливість зберегти життя, адже за допомогою дронів та іншого обладнання здійснюється розвідка. Можна зрозуміти, на яких позиціях знаходиться ворог та дізнатись іншу інформацію, яка дуже допомагає в зоні проведення бойових дій”, - зазначив міський голова.

Вартість переданих матеріальних цінностей становить понад 500 тисяч гривень.

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Теги: Луцьк мерія, Поліщук
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