ДТП на Волині: зіткнулися два автомобілі

ДТП на Волині: зіткнулися два автомобілі
Вчора, 24 квітня, на службовий планшет ковельських патрульних прийшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли поліцейські прибули на місце події, то з’ясували, що 46-річний керманич Mitsubishi виїжджаючи з прилеглої території не переконався в безпеці свого маневру, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою й не надав переваги в русі транспортному засобу Renault. В результаті чого й трапилася дорожньо-транспортна пригода.

У цій автопригоді, на щастя, ніхто не травмувався, але транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
ДТП на Волині: зіткнулися два автомобілі

Тож патрульні отримали пояснення учасників цієї автопригоди та склали схему ДТП. На порушника ПДР інспектори винесли протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Волинь, ДТП, автомобілі
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