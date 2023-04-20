На Донеччині загинув Герой з Луцька Костянтин Кірік

Костянтин Кірік.



Про це Ігор Поліщук.



"Лучанин Кірік Костянтин Костянтинович, 16.08.1966 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії", - йдеться в повідомленні.



Солдат Кірік Костянтин Костянтинович, загинув 20.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Микільське Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський голова"Лучанин Кірік Костянтин Костянтинович, 16.08.1966 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії", - йдеться в повідомленні.Солдат Кірік Костянтин Костянтинович, загинув 20.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Микільське Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

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