До 30 квітня діє знижка на газові товари

До 30 квітня діє знижка на газові товари
У Маркет 104.ua та Клієнтських просторах 104.ua діє акція на покупку товарів місяця. Клієнти за спеціальним промокодом можуть отримати знижку -10% не тільки на газове обладнання.

Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».

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м. Ковель, вул. Степана Бандери, 34-А;
м. Володимир, вул. Сагайдачного, 85
м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56
м. Горохів, вул. Козацька, 98-А
м. Камінь-Каширський, вул. Українська, 9
м. Ківерці, вул. Матросова, 9
смт Любешів, вул. Незалежності, 1-В
смт Ратне, вул. Європейська, 20
м. Рожище, вул. Івана Мазепи, 24
смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 60
смт Турійськ, вул. Паралельна, 33

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Теги: Волиньгаз
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