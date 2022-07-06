Росіяни влучили в будівлю музею в Купʼянську: 2 загиблих та 10 поранених. ОНОВЛЕНО





Про це Олег Синєгубов.



"Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп'янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.



Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.



Імовірність нових ракетних ударів по м. Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.



Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки росіян загинула працівниця музею.



«Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців», — сказав президент.



ОНОВЛЕНО станом на 14.22



Станом на 14 годину відомо про двох загиблих і 10 поранених. Тіла обох загиблих жінок рятувальники дістали з-під завалів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія, сьогодні, 25 квітня, завдала удару по центру міста Купʼянськ Харківської області: є влучання в будівлю Краєзнавчого музею.Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації"Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп'янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.Імовірність нових ракетних ударів по м. Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.Президентповідомив, що внаслідок атаки росіян загинула працівниця музею.«Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців», — сказав президент.ОНОВЛЕНО станом на 14.22Станом на 14 годину відомо про двох загиблих і 10 поранених. Тіла обох загиблих жінок рятувальники дістали з-під завалів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію