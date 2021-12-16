Сестра загинула в аварії у Польщі: лучанка просить допомогти коштами на перевезення тіла додому

Іванни Максимчук Ольга. Рідним потрібна фінансова допомога, щоб перевезти тіло загиблої додому.



Про це Іванна Максимчук



"В моїй сім‘ї сталося невимовне горе! Трапилася ДТП у Польщі, в якій загинула моя сестра. Щоб перевезти її тіло до України, потрібна величезна сума грошей, яка непідйомна для нашої сім’ї. Я буду дуже просити кожного і кожну з вас: допоможіть нам у цій біді! У Олі залишився маленький син. Я вірю, що нас багато, кому не байдуже чуже горе! Хто не має можливості допомогти фінансово - допоможіть молитвою. Нехай її душа знайде спокій. Кожному наперед дякуємо", - йдеться в дописі.



Реквізити для допомоги:



5457 0822 2919 8119



мама Наталія







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі 23 квітня у ДТП загинула сестра жительки Луцька. Рідним потрібна фінансова допомога, щоб перевезти тіло загиблої додому.Про це Іванна Максимчук написала на своїй сторінці у фейсбуці."В моїй сім‘ї сталося невимовне горе! Трапилася ДТП у Польщі, в якій загинула моя сестра. Щоб перевезти її тіло до України, потрібна величезна сума грошей, яка непідйомна для нашої сім’ї. Я буду дуже просити кожного і кожну з вас: допоможіть нам у цій біді! У Олі залишився маленький син. Я вірю, що нас багато, кому не байдуже чуже горе! Хто не має можливості допомогти фінансово - допоможіть молитвою. Нехай її душа знайде спокій. Кожному наперед дякуємо", - йдеться в дописі.

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