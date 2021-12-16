Сестра загинула в аварії у Польщі: лучанка просить допомогти коштами на перевезення тіла додому
Сьогодні, 10:30
У Польщі 23 квітня у ДТП загинула сестра жительки Луцька Іванни Максимчук Ольга. Рідним потрібна фінансова допомога, щоб перевезти тіло загиблої додому.
Про це Іванна Максимчук написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"В моїй сім‘ї сталося невимовне горе! Трапилася ДТП у Польщі, в якій загинула моя сестра. Щоб перевезти її тіло до України, потрібна величезна сума грошей, яка непідйомна для нашої сім’ї. Я буду дуже просити кожного і кожну з вас: допоможіть нам у цій біді! У Олі залишився маленький син. Я вірю, що нас багато, кому не байдуже чуже горе! Хто не має можливості допомогти фінансово - допоможіть молитвою. Нехай її душа знайде спокій. Кожному наперед дякуємо", - йдеться в дописі.
Реквізити для допомоги:
5457 0822 2919 8119
мама Наталія
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Про це Іванна Максимчук написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"В моїй сім‘ї сталося невимовне горе! Трапилася ДТП у Польщі, в якій загинула моя сестра. Щоб перевезти її тіло до України, потрібна величезна сума грошей, яка непідйомна для нашої сім’ї. Я буду дуже просити кожного і кожну з вас: допоможіть нам у цій біді! У Олі залишився маленький син. Я вірю, що нас багато, кому не байдуже чуже горе! Хто не має можливості допомогти фінансово - допоможіть молитвою. Нехай її душа знайде спокій. Кожному наперед дякуємо", - йдеться в дописі.
Реквізити для допомоги:
5457 0822 2919 8119
мама Наталія
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Сестра загинула в аварії у Польщі: лучанка просить допомогти коштами на перевезення тіла додому
Сьогодні, 10:30
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