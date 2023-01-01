На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук

На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук
У жорстокій війні з російським агресором загинув вірний син Батьківщини, Прокопчук Володимир, 03.06.1999 року народження, житель села Красноволя.

Про це повідомили у Колківській громаді.

Волинянин загинув 23 квітня в районі населеного пункту Іва́но-Да́р'ївка, Бахмутського району Донецької області, поклав своє життя, захищаючи рідну землю.

"Від нас продовжують йти у вічність сміливі, щирі, мужні українці, які собою прикривали рідну Україну. Таким був і Володимир. Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. У громаді оголошено триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.
На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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