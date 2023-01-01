На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук

Прокопчук Володимир, 03.06.1999 року народження, житель села Красноволя.



Про це



Волинянин загинув 23 квітня в районі населеного пункту Іва́но-Да́р'ївка, Бахмутського району Донецької області, поклав своє життя, захищаючи рідну землю.



"Від нас продовжують йти у вічність сміливі, щирі, мужні українці, які собою прикривали рідну Україну. Таким був і Володимир. Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. У громаді оголошено триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жорстокій війні з російським агресором загинув вірний син Батьківщини,, 03.06.1999 року народження, житель села Красноволя.Про це повідомили у Колківській громаді.Волинянин загинув 23 квітня в районі населеного пункту Іва́но-Да́р'ївка, Бахмутського району Донецької області, поклав своє життя, захищаючи рідну землю."Від нас продовжують йти у вічність сміливі, щирі, мужні українці, які собою прикривали рідну Україну. Таким був і Володимир. Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. У громаді оголошено триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час поховання повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію