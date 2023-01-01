У селі на Волині знайшли перші пам'ятки з маєтку, що належав княжій родині





Про це розповів Юрій Велінець.



З його слів, знахідку відшукали в розкопаному льоху (винному погребі) на території колишнього фільварку. На одній цеглі зображений герб родини Стецьких – Радван (хрест), на іншій – ініціали "S.C" Казимира Станіслава Стецького (Stanisław Steccy), який жив у другій половині 19 століття.



Аналогічну цеглу, щоправда, уламками, знайшли на території села Кропивщина. Двома цими селами – Гряди (попередня назва Калусів) і Кропивщина – володіла родина Стецьких, зазначив Юрій Велінець, упродовж 18 – початку 20 століття.



"Маркування цегли розпочалося приблизно у 18 столітті. До того робили звичайну цеглу без маркування. Масового поширення воно набрало в 19 столітті. Ініціали можуть свідчити або на власника цегельні, або на людину, яка замовляла цю цеглу", – сказав працівник музею.



Як додав науковий співробітник Нововолинського музею, щодо пам'яток планують провести комплекс досліджень, аби підтвердити їх приналежність Стецькому та його маєтку за допомогою архівних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Гряди Володимирського району нещодавно виявили цеглини з клеймом та ініціалами, що пов'язані із фільварком родини Стецьких на Волині. Знахідку досліджуватимуть.Про це розповів Суспільному провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музеюЗ його слів, знахідку відшукали в розкопаному льоху (винному погребі) на території колишнього фільварку. На одній цеглі зображений герб родини Стецьких – Радван (хрест), на іншій – ініціали "S.C" Казимира Станіслава Стецького (Stanisław Steccy), який жив у другій половині 19 століття.Аналогічну цеглу, щоправда, уламками, знайшли на території села Кропивщина. Двома цими селами – Гряди (попередня назва Калусів) і Кропивщина – володіла родина Стецьких, зазначив Юрій Велінець, упродовж 18 – початку 20 століття."Маркування цегли розпочалося приблизно у 18 столітті. До того робили звичайну цеглу без маркування. Масового поширення воно набрало в 19 столітті. Ініціали можуть свідчити або на власника цегельні, або на людину, яка замовляла цю цеглу", – сказав працівник музею.Як додав науковий співробітник Нововолинського музею, щодо пам'яток планують провести комплекс досліджень, аби підтвердити їх приналежність Стецькому та його маєтку за допомогою архівних документів.

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