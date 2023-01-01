У селі на Волині знайшли перші пам'ятки з маєтку, що належав княжій родині

У селі на Волині знайшли перші пам'ятки з маєтку, що належав княжій родині
У селі Гряди Володимирського району нещодавно виявили цеглини з клеймом та ініціалами, що пов'язані із фільварком родини Стецьких на Волині. Знахідку досліджуватимуть.

Про це розповів Суспільному провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець.

З його слів, знахідку відшукали в розкопаному льоху (винному погребі) на території колишнього фільварку. На одній цеглі зображений герб родини Стецьких – Радван (хрест), на іншій – ініціали "S.C" Казимира Станіслава Стецького (Stanisław Steccy), який жив у другій половині 19 століття.

Аналогічну цеглу, щоправда, уламками, знайшли на території села Кропивщина. Двома цими селами – Гряди (попередня назва Калусів) і Кропивщина – володіла родина Стецьких, зазначив Юрій Велінець, упродовж 18 – початку 20 століття.

"Маркування цегли розпочалося приблизно у 18 столітті. До того робили звичайну цеглу без маркування. Масового поширення воно набрало в 19 столітті. Ініціали можуть свідчити або на власника цегельні, або на людину, яка замовляла цю цеглу", – сказав працівник музею.

Як додав науковий співробітник Нововолинського музею, щодо пам'яток планують провести комплекс досліджень, аби підтвердити їх приналежність Стецькому та його маєтку за допомогою архівних документів.

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Теги: Волинь, маєток, княжа родина
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