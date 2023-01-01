Росія тримає у прикордонні та Білорусі 17 тисяч військових, – Наєв

Росія тримає у прикордонні та Білорусі 17 тисяч військових, – Наєв
У прикордонних з Україною областях, Брянській та Курській, а також в Білорусі росіяни тримають близько 17 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Як розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, ситуація на північних рубежах держави контрольована. Водночас, противник продовжує систематично обстріли з артилерії прикордоння Сумської та Чернігівської областей, веде повітряну розвідку з метою завдати вогневе ураження по об’єктах критичної цивільної інфраструктури та викриття нашої системи ППО.

Ворожі авіаудари завдаються переважно по військових об’єктах та інфраструктурі. Але, на превеликий жаль, унаслідок цих ударів є чисельні випадки руйнування цивільних об’єктів та жертв серед місцевого населення.

"До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей росії, загальною чисельністю близько 17 тисяч осіб. Крім того, на полігонах Білорусі зберігається присутність російського контингенту регіонального угруповання військ загальною чисельністю близько 2800 осіб. На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил зс рф.

Але, незважаючи на це, ми продовжуємо підсилювати Північне угруповання військ, готуємо резерви. Здійснюємо моніторинг обстановки, переозброюємося на більш сучасні іноземні зразки, вдосконалюємо тривалі фортифікаційні споруди, підвищуємо щільність мінування території прикордонних смуг, навчаємо людей", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, що росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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