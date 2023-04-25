Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони, – британська розвідка

Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони, – британська розвідка
За оцінками британської розвідки, у квітні втрати російських окупаційних сил помітно знизилися, якщо порівнювати з попередніми місяцями – вочевидь, через перехід до оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні від 25 квітня.

Аналітики зазначають, що у квітні 2023 року щоденні втрати росіян, з високою ймовірністю, знизились приблизно на 30% – після того, як у січні-березні були особливо великими.

Вони порахували, що цифри, які публікує український Генштаб, стверджують про зниження російських втрат від середніх показників 776 осіб за день до 568 у квітні.

"Розвідка не може перевірити конкретну методологію, яку використовує Україна, проте загальна тенденція скоріш за все точна. З високою ймовірністю, втрати РФ зменшилися після того, як їхні зимові спроби наступу не досягли цілей, а зараз російські сили зосередилися на підготовці до очікуваного контрнаступу України", – зазначають в огляді.

Також британська розвідка розповідала, що хоча стан ґрунтів навесні справді ускладнює ведення бойових дій, російська пропаганда перебільшує вплив цього фактора на очікуваний контрнаступ України.

За оцінками аналітиків, споруджені росіянами лінії оборони уздовж фронту на Запоріжжі можуть створити певні труднощі для українського контрнаступу, але їхня ефективність залежатиме від того, чи буде там достатньо особового складу із належною вогневою підтримкою.

Нагадаємо, що росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони, – британська розвідка
Сьогодні, 09:32
Українські захисники за добу знищили 690 окупантів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 25 квітня
Сьогодні, 09:03
За минулу добу росія завдала шість ракетних та 62 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 08:59
Що таке оповіщення від ТЦК та чим відрізняється від повістки
Сьогодні, 08:16
Схожі новини
ЗСУ за добу знищили 660 окупантів і 11 російських безпілотників ЗСУ за добу знищили 660 окупантів і 11 російських безпілотників
24 квітень, 09:20
Українські захисники за добу знищили 690 окупантів Українські захисники за добу знищили 690 окупантів
Сьогодні, 09:10
За минулу добу росія завдала шість ракетних та 62 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб За минулу добу росія завдала шість ракетних та 62 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 08:59
Україна звільнила понад 2 тисячі полонених, з них 140 - цивільні, – Зеленський Україна звільнила понад 2 тисячі полонених, з них 140 - цивільні, – Зеленський
24 квітень, 19:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони, – британська розвідка
Сьогодні, 09:32
 0
Українські захисники за добу знищили 690 окупантів
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 25 квітня
Сьогодні, 09:03
 0
За минулу добу росія завдала шість ракетних та 62 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 08:59
 0
Що таке оповіщення від ТЦК та чим відрізняється від повістки
Сьогодні, 08:16
 0
Медіа
відео
1/8