Курс валют у Луцьку 25 квітня

Курс валют у Луцьку 25 квітня
25 квітня готівковий курс долара становить 37.90, продають його за 38.05.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.52, а продають за – 41.94.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.96, а продають за 9,08.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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