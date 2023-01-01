Українські захисники за добу знищили 690 окупантів

Українські захисники за добу знищили 690 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано,

танків – 3 688 (+5) од,

бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од,

артилерійських систем – 2 863 (+14) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засобів ППО – 291 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од,

спеціальної техніки – 345 (+6) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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