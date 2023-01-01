Українські захисники за добу знищили 690 окупантів
Сьогодні, 09:10
Росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано,
танків – 3 688 (+5) од,
бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од,
артилерійських систем – 2 863 (+14) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засобів ППО – 291 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од,
спеціальної техніки – 345 (+6) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано,
танків – 3 688 (+5) од,
бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од,
артилерійських систем – 2 863 (+14) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засобів ППО – 291 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од,
спеціальної техніки – 345 (+6) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони, – британська розвідка
Сьогодні, 09:32
Українські захисники за добу знищили 690 окупантів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 25 квітня
Сьогодні, 09:03
За минулу добу росія завдала шість ракетних та 62 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 08:59
Що таке оповіщення від ТЦК та чим відрізняється від повістки
Сьогодні, 08:16
Медіа