У Луцьку на проспекті Відродження частина будинків – без гарячої води
Сьогодні, 09:45
Сьогодні, 25 квітня, частина будинків на проспекті Відродження залишилась без гарячої води.
Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".
"В зв'язку з необхідністю проведення аварійно ремонтних робіт 25 квітня з 9.00 буде тимчасово призупинено постачання гарячого водопостачання на ряд житлових будинків по проспекту Відродження. Відновлення послуги планується після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".
"В зв'язку з необхідністю проведення аварійно ремонтних робіт 25 квітня з 9.00 буде тимчасово призупинено постачання гарячого водопостачання на ряд житлових будинків по проспекту Відродження. Відновлення послуги планується після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
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