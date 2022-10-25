У Луцьку на проспекті Відродження частина будинків – без гарячої води





Про це



"В зв'язку з необхідністю проведення аварійно ремонтних робіт 25 квітня з 9.00 буде тимчасово призупинено постачання гарячого водопостачання на ряд житлових будинків по проспекту Відродження. Відновлення послуги планується після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 квітня, частина будинків на проспекті Відродження залишилась без гарячої води.Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло"."В зв'язку з необхідністю проведення аварійно ремонтних робіт 25 квітня з 9.00 буде тимчасово призупинено постачання гарячого водопостачання на ряд житлових будинків по проспекту Відродження. Відновлення послуги планується після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

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