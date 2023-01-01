Що таке оповіщення від ТЦК та чим відрізняється від повістки





Що означає оповіщення, яке використовують працівники ТЦК і чим воно відрізняється від повістки.



Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 20 травня 2023 року. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки від 18 до 60 років, і вони можуть отримати повістку від уповноважених осіб. Постановка на військовий облік відбувається за Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, мобілізаційні заходи та список осіб, які мають право на відстрочку ― за Законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію.



Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом регулює оповіщення та вручення повісток українцям.



Після набрання чинності Указу Президента України, начальники ТЦК готують накази щодо проведення призову громадян України та готують повістки.



Що таке оповіщення



Як пояснив Владислав Юрчак, оповіщення ― це процес, або іншими словами механізм, за допомогою якого уповноважені особи ТЦК та інші вручають повістки чоловікам в Україні.



«Оповіщення — це лише механізм, який може використовувати ТЦК та СП для вручення повісток військовозобов'язаним», ― пояснив юрист.



Оповіщення означає, що чоловіка повідомили про те, що він має стати на облік, або ж уточнити свої облікові дані. До кінця 2026 року жінки мають права як не військовозобов'язані й не призиваються, хоча вищі навчальні заклади зобов’язуються вести військовий облік та передавати дані про жінок медичних спеціальностей за новим Порядком військового обліку.



Процес оповіщення може використовуватися для уточнення інформації та обліку, а також формуванням резерву. Тому він може застосовуватися не тільки для призиву на строкову службу чи для мобілізації.



Розпорядження керівника ТЦК може бути адресований органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі закладам освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, і вони мають право провести оповіщення серед працівників, студентів чи просто громадян про мобілізаційні заходи і видавати повістки, які додаються до такого оповіщення.



Що таке повістка до ТЦК



Повістка ― це конкретний припис, який стосується конкретної особи і встановлює їй обов’язок прибути до визначеного ТЦК у визначений строк з метою:



- уточнення даних;

- проходження військово-лікарської комісії;

- призову на строкову військову службу;

- мобілізації до конкретної військової частини (мобілізаційне розпорядження).



Владислав Юрчак наголошує, що з точки зору юридичної сили, слід зазначити, що самих військовозобов'язаних оповіщення не зобов’язує до будь-яких дій, однак отримання повістки в результаті оповіщення тягне за собою юридичні наслідки.



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