Луцький музикант приєднався до лав Нацгвардії

Луцький музикант приєднався до лав Нацгвардії
До лав волинського підрозділу Національної гвардії приєднався луцький музикант і волонтер Мирослав Кіруєв. Зараз чоловік служить стрільцем підрозділу.

Про це повідомили у Західному територіальному управлінні Національної гвардії України.

Розповідають, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну музикант почав волонтерити та збирати гроші на потреби ЗСУ. Разом з друзями Мирослав організував вуличну сцену angarmusicstage.

"На пішохідній вулиці Лесі Українки у Луцьку впродовж 2022 року виступали: Сашко Положинський, Брати Гадюкіни, Ot Vinta, Фіолет, Флайза, автор хіта "Пес Патрон" Іван Марунич, а лучани донатили на військо. Таким чином за пів року зібрали для волонтерського штабу "Ангар" понад пів мільйона гривень", – йдеться в повідомленні.

Луцький музикант приєднався до лав Нацгвардії


Нині ж музикант вирішив змінити барабанні палички на військову форму. Зараз чоловік служить стрільцем гвардійського підрозділу, що охороняє важливі об’єкти.

"У мене двоє дітей, які також захоплюються музикою. Хочеться, щоб українські діти жили й розвивалися у країні, де їхню музику не перериватимуть сирени й вибухи. Тому сьогодні ми повинні захищати їхнє майбутнє", – зауважив нацгвардієць.

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Теги: Мирослав Кіруєв, Нацгвардія, музикант
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