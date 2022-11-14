Реабілітація військових у Луцьку: бійців заново вчать ходити після поранень на передовій





За фізичною реабілітацією з початку року звернулися 1 500 військових і цивільних, – розповівІгор Гнетньов.



Серед тих, хто заново вчиться ходити – стрілець-санітар, а до війни будівельник із Камінь-Каширського району Валентин Міхалик. Чоловік втратив частину ноги на Луганщині, підірвавшись на міні.



"Заїжджали, займали позицію, але виявилося, що там вже були росіяни. Вони раніше зайняли. Ми БТРом під'їхали, потім йшли пішки, займали і чотири хлопці пройшло, а я проходячи наступив", – сказав військовий на реабілітації.



Валентин Міхалик не ставав на ноги пів року. Зараз освоює тренувальний протез та мріє в майбутньому сходити на риболовлю.



"Відчуття хороші. Вже можу стати і на одну ногу. Ну трошки ще кидає", – сказав волинянин.



Поки триває відновлення Валентина, у медзакладі найближчим часом чекають для нього на новий, основний протез, – каже завідувачка реабілітаційного відділення Альона Черкавська. З її слів, із захопленням спостерігає за жагою пацієнта швидше навчитися ходити.



"Бігом встановили, приміряли, і відразу в зал займатися. Це дуже емоційно приємно, наскільки людина готова і хоче до реабілітації повного відновлення", – додала медичка.



Після мінно-вибухового поранення руки та легень відновлюється на велотренажері у луцькому медцентрі Андрій із Рівного. Як розповів військовий, на позицію, де він знаходився під Бахмутом, прилетіла міна і його засипало землею.



"Закопало. – метр землі на мені. Порвало легені, пневмоторакс, плюс трошки покрутило. Сам розкопався, через п'ять годин. Зразу був у свідомості, потім втратив свідомість. Ну нічого, духом не варто падати", – каже боєць.



Водну терапію після двох операцій на коліні проходить у Луцьку боєць роти особливого призначення "Світязь" Тарас. Травму, каже, отримав під час служби в Маріуполі. За кілька днів реабілітації планує повернутися у стрій.



"Роблю вправи на коліно, щоб розроблялася зв'язка, щоб нормально функціонувало коліно, щоб можна було ходити, бігати. Я сюди прийшов на милицях обох: ледь ходив, а зараз я вже без них. Я думаю, що тиждень та й на службу. Тут відновлюють класно", - зазначив боєць.



Усі послуги для захисників у Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій оплачує держава. Зараз у закладі можуть надавати допомогу стаціонарно для 30 людей, як амбулаторно, так і стаціонарно – для 250 людей максимум, – додав директор закладу Ігор Гнетньов.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади відновлюють здоров'я військовослужбовці, які отримали травми, поранення, контузії, ампутації на фронті.За фізичною реабілітацією з початку року звернулися 1 500 військових і цивільних, – розповів Суспільному керівник медзакладуСеред тих, хто заново вчиться ходити – стрілець-санітар, а до війни будівельник із Камінь-Каширського району. Чоловік втратив частину ноги на Луганщині, підірвавшись на міні."Заїжджали, займали позицію, але виявилося, що там вже були росіяни. Вони раніше зайняли. Ми БТРом під'їхали, потім йшли пішки, займали і чотири хлопці пройшло, а я проходячи наступив", – сказав військовий на реабілітації.Валентин Міхалик не ставав на ноги пів року. Зараз освоює тренувальний протез та мріє в майбутньому сходити на риболовлю."Відчуття хороші. Вже можу стати і на одну ногу. Ну трошки ще кидає", – сказав волинянин.Поки триває відновлення Валентина, у медзакладі найближчим часом чекають для нього на новий, основний протез, – каже завідувачка реабілітаційного відділення. З її слів, із захопленням спостерігає за жагою пацієнта швидше навчитися ходити."Бігом встановили, приміряли, і відразу в зал займатися. Це дуже емоційно приємно, наскільки людина готова і хоче до реабілітації повного відновлення", – додала медичка.Після мінно-вибухового поранення руки та легень відновлюється на велотренажері у луцькому медцентрііз Рівного. Як розповів військовий, на позицію, де він знаходився під Бахмутом, прилетіла міна і його засипало землею."Закопало. – метр землі на мені. Порвало легені, пневмоторакс, плюс трошки покрутило. Сам розкопався, через п'ять годин. Зразу був у свідомості, потім втратив свідомість. Ну нічого, духом не варто падати", – каже боєць.Водну терапію після двох операцій на коліні проходить у Луцьку боєць роти особливого призначення "Світязь". Травму, каже, отримав під час служби в Маріуполі. За кілька днів реабілітації планує повернутися у стрій."Роблю вправи на коліно, щоб розроблялася зв'язка, щоб нормально функціонувало коліно, щоб можна було ходити, бігати. Я сюди прийшов на милицях обох: ледь ходив, а зараз я вже без них. Я думаю, що тиждень та й на службу. Тут відновлюють класно", - зазначив боєць.Усі послуги для захисників у Медичному центрі реабілітації учасників бойових дій оплачує держава. Зараз у закладі можуть надавати допомогу стаціонарно для 30 людей, як амбулаторно, так і стаціонарно – для 250 людей максимум, – додав директор закладу Ігор Гнетньов.

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