25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження медійниця Катерина Той (на фото).
Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографки Лідії Кожевнікової.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Василь, Давид, Сергій, Іван, Марфа та Марія.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографки Лідії Кожевнікової.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Василь, Давид, Сергій, Іван, Марфа та Марія.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня
24 квітень, 23:10
Загинув військовий з Волині Тарас Головій
24 квітень, 21:21
12-річне навчання у школах: у МОН пояснили, коли діти підуть у 12 клас
24 квітень, 20:35
Медіа