Зеленський подякував луцьким прикордонникам за силу на Авдіївському напрямку

Зеленський подякував луцьким прикордонникам за силу на Авдіївському напрямку
Президент України Володимир Зеленський провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду. Окрему увагу приділили кордону.

Про це Зеленський розповів у відеозверненні 24 квітня, у якому згадав і про луцьких прикордонників.

Зеленський повідомив, що повернувся в Київ із відрядження у Житомирі, де фактично, весь день працювали.

«Була доповідь керівника Житомирської обласної військової адміністрації та голови Держприкордонслужби. Захист, облаштування кордону, ситуація в цілому. Дякую всім, хто забезпечує нам цю міцність – нашого державного кордону», - повідомив Зеленський».

Він також відзначив українських воїнів-прикордонників.

«Хочу відзначити сьогодні наших воїнів-прикордонників – тих, хто разом з усіма силами оборони нашої держави захищає Україну на передовій. Є за що подякувати. Луганський і Краматорський прикордонні загони – дякую вам, воїни, за стійкість у Бахмуті! Луцький прикордонний загін – дякую вам, хлопці, за вашу силу на Авдіївському напрямку! Херсонський і Бердянський прикордонні загони – дякую за успішне виконання завдань на півдні нашої держави. Всі молодці!» - наголосив Зеленський.


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Теги: Володимир Зеленський, прикордонники, звернення
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