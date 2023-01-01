12-річне навчання у школах: у МОН пояснили, коли діти підуть у 12 клас
Сьогодні, 20:35
Згідно із Законом України «Про освіту» перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.
Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено.
Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, – це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв’язання проблем, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядають.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.
Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено.
Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, – це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв’язання проблем, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядають.
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