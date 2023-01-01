Погода на 25 квітня у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 25 квітня, буде хмарно. Вночі очікується невеликий дощ, вдень - помірний дощ. Місцями гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, ранок у Луцьку хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святого мученика Василя, сповідника, єпископа Парійського. З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне, тому в народі говорили, що "Василь землю парить". Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась - сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, ранок у Луцьку хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святого мученика Василя, сповідника, єпископа Парійського. З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне, тому в народі говорили, що "Василь землю парить". Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась - сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.
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