Погода на 25 квітня у Луцьку та Волинській області

У вівторок, 25 квітня, буде хмарно. Вночі очікується невеликий дощ, вдень - помірний дощ. Місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.За даними Sinoptik, ранок у Луцьку хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.у цей день вшановується пам'ять святого мученика Василя, сповідника, єпископа Парійського. З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне, тому в народі говорили, що "Василь землю парить". Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась - сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.