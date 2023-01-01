Загинув військовий з Волині Тарас Головій

Тарас Головій 1995 року народження.



Про це Валерій Свіржевський.



Гранатометник військової частини морської піхоти, матрос загинув 23 квітня 2023 року героїчною смертю під час виконання бойового завдання.



Детальну інформацію про зустріч та церемонію поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя Тараса Головія! Вічна пам'ять і шана!





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