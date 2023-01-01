Загинув військовий з Волині Тарас Головій
Сьогодні, 21:21
На війні внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Красногорівка Донецької області загинув військовослужбовець із села Гута Заболоттівської громади Тарас Головій 1995 року народження.
Про це повідомив голова Заболоттівської громади Валерій Свіржевський.
Гранатометник військової частини морської піхоти, матрос загинув 23 квітня 2023 року героїчною смертю під час виконання бойового завдання.
Детальну інформацію про зустріч та церемонію поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя Тараса Головія! Вічна пам'ять і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Заболоттівської громади Валерій Свіржевський.
Гранатометник військової частини морської піхоти, матрос загинув 23 квітня 2023 року героїчною смертю під час виконання бойового завдання.
Детальну інформацію про зустріч та церемонію поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя Тараса Головія! Вічна пам'ять і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На війні загинув Віктор Яресько з Нововолинська
20 квітень, 14:21
На війні втратили життя двоє військових із села Новостав
18 квітень, 15:32
На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Сохацький
14 квітень, 09:19
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Загинув військовий з Волині Тарас Головій
Сьогодні, 21:21
Погода на 25 квітня у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Медіа