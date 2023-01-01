Добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня

Добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня
Вкотре тішимось перемогами наших захисників та захисниць. 660 ліквідованих рашистів і мінус вісім танків за добу! Окрім того, сьогодні, 24 квітня, ми писали про таке:

ЗСУ за добу знищили 660 окупантів і 11 російських безпілотників

Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 187 080 (+660) осіб,
- танків – 3 683 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 849 (+12) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО – 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,
- спеціальної техніки – 339 (+0) од.

«Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року», – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що до кінця цього року Україна здатна повернути свої державні кордони. Він також зазначив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і вона, як і прогнозувалось раніше, почнеться навесні.

Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського

Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту України Марини Мажули звучатимуть такі казки Василя Сухомлинського:

- День у лузі.
- Дерево для невідомого друга.
- Куди летять ластівки.
- Оса стукає у вікно.
- Промінь і холодинка.

Україна вперше взяла участь у парламентському саміті ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Євросоюзу. Він підкреслив, що український парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС.

До того ж спікер Верховної Ради вважає, що парламентська дипломатія є надзвичайно важливою, оскільки рішення щодо членства України в ЄС та НАТО будуть ухвалювати і на рівні парламентів різних країн.

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Теги: Добрі новини
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