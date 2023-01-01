Добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня
24 квітень, 23:10
Вкотре тішимось перемогами наших захисників та захисниць. 660 ліквідованих рашистів і мінус вісім танків за добу! Окрім того, сьогодні, 24 квітня, ми писали про таке:
ЗСУ за добу знищили 660 окупантів і 11 російських безпілотників
Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187 080 (+660) осіб,
- танків – 3 683 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 849 (+12) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО – 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,
- спеціальної техніки – 339 (+0) од.
«Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року», – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що до кінця цього року Україна здатна повернути свої державні кордони. Він також зазначив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і вона, як і прогнозувалось раніше, почнеться навесні.
Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського
Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту України Марини Мажули звучатимуть такі казки Василя Сухомлинського:
- День у лузі.
- Дерево для невідомого друга.
- Куди летять ластівки.
- Оса стукає у вікно.
- Промінь і холодинка.
Україна вперше взяла участь у парламентському саміті ЄС
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Євросоюзу. Він підкреслив, що український парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС.
До того ж спікер Верховної Ради вважає, що парламентська дипломатія є надзвичайно важливою, оскільки рішення щодо членства України в ЄС та НАТО будуть ухвалювати і на рівні парламентів різних країн.
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ЗСУ за добу знищили 660 окупантів і 11 російських безпілотників
Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187 080 (+660) осіб,
- танків – 3 683 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 849 (+12) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО – 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,
- спеціальної техніки – 339 (+0) од.
«Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року», – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що до кінця цього року Україна здатна повернути свої державні кордони. Він також зазначив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і вона, як і прогнозувалось раніше, почнеться навесні.
Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського
Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту України Марини Мажули звучатимуть такі казки Василя Сухомлинського:
- День у лузі.
- Дерево для невідомого друга.
- Куди летять ластівки.
- Оса стукає у вікно.
- Промінь і холодинка.
Україна вперше взяла участь у парламентському саміті ЄС
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Євросоюзу. Він підкреслив, що український парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС.
До того ж спікер Верховної Ради вважає, що парламентська дипломатія є надзвичайно важливою, оскільки рішення щодо членства України в ЄС та НАТО будуть ухвалювати і на рівні парламентів різних країн.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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