Добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня

Вкотре тішимось перемогами наших захисників та захисниць. 660 ліквідованих рашистів і мінус вісім танків за добу! Окрім того, сьогодні, 24 квітня, ми писали про таке:Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 187 080 (+660) осіб,- танків – 3 683 (+8) од,- бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,- артилерійських систем – 2 849 (+12) од,- РСЗВ – 539 (+0) од,- засобів ППО – 289 (+0) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,- крилатих ракет – 911 (+0) од,- кораблів/катерів – 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,- спеціальної техніки – 339 (+0) од.Начальник Головного управління розвідкивважає, що до кінця цього року Україна здатна повернути свої державні кордони. Він також зазначив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і вона, як і прогнозувалось раніше, почнеться навесні.Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту Українизвучатимуть такі казки Василя Сухомлинського:- День у лузі.- Дерево для невідомого друга.- Куди летять ластівки.- Оса стукає у вікно.- Промінь і холодинка.Голова Верховної Радивзяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Євросоюзу. Він підкреслив, що український парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС.До того ж спікер Верховної Ради вважає, що парламентська дипломатія є надзвичайно важливою, оскільки рішення щодо членства України в ЄС та НАТО будуть ухвалювати і на рівні парламентів різних країн.