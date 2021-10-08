Україна вперше взяла участь у парламентському саміті ЄС

Україна вперше взяла участь у парламентському саміті ЄС
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Це потужна дискусія, у центрі уваги якої – російська агресія в Україні та відповідь ЄС у ширшому геополітичному контексті», – йдеться у повідомленні.

Стефанчук підкреслив, що український парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС.

До того ж спікер Верховної Ради вважає, що парламентська дипломатія є надзвичайно важливою, оскільки рішення щодо членства України в ЄС та НАТО будуть ухвалювати і на рівні парламентів різних країн.



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Теги: парламентський саміт ЄС, Руслан Стефанчук
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