Україна вперше взяла участь у парламентському саміті ЄС
Сьогодні, 17:14
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Євросоюзу.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
«Це потужна дискусія, у центрі уваги якої – російська агресія в Україні та відповідь ЄС у ширшому геополітичному контексті», – йдеться у повідомленні.
Стефанчук підкреслив, що український парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС.
До того ж спікер Верховної Ради вважає, що парламентська дипломатія є надзвичайно важливою, оскільки рішення щодо членства України в ЄС та НАТО будуть ухвалювати і на рівні парламентів різних країн.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
«Це потужна дискусія, у центрі уваги якої – російська агресія в Україні та відповідь ЄС у ширшому геополітичному контексті», – йдеться у повідомленні.
Стефанчук підкреслив, що український парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС.
До того ж спікер Верховної Ради вважає, що парламентська дипломатія є надзвичайно важливою, оскільки рішення щодо членства України в ЄС та НАТО будуть ухвалювати і на рівні парламентів різних країн.
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