На війні загинув Герой з Волині Роман Тивонюк
Сьогодні, 17:55
Захищаючи Україну, загинув волинянин Роман Тивонюк.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Війна забрала життя захисника, мешканця Нововолинська Романа Тивонюка, 1985 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, друзям і побратимам. Вічна пам’ять Герою Роману!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Війна забрала життя захисника, мешканця Нововолинська Романа Тивонюка, 1985 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, друзям і побратимам. Вічна пам’ять Герою Роману!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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