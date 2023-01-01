На війні загинув Герой з Волині Роман Тивонюк

Роман Тивонюк.



Про це Борис Карпус.



"Війна забрала життя захисника, мешканця Нововолинська Романа Тивонюка, 1985 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, друзям і побратимам. Вічна пам’ять Герою Роману!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув волинянинПро це повідомив Нововолинський міський голова"Війна забрала життя захисника, мешканця Нововолинська Романа Тивонюка, 1985 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, друзям і побратимам. Вічна пам’ять Герою Роману!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла буде згодом.

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