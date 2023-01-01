На війні загинув Герой з Волині Роман Тивонюк

На війні загинув Герой з Волині Роман Тивонюк
Захищаючи Україну, загинув волинянин Роман Тивонюк.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Війна забрала життя захисника, мешканця Нововолинська Романа Тивонюка, 1985 року народження. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, друзям і побратимам. Вічна пам’ять Герою Роману!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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