У війні з росією Луцька громада втратила ще двох воїнів

Російські окупанти забрали життя двох воїнів із Луцької громади –таПро це повідомив міський голова ЛуцькаМешканець села Зміїнець Луцької міської територіальної громади Черевко Андрій Володимирович, 26.10.1984 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду командира гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.Молодший лейтенант Черевко Андрій Володимирович загинув 23.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Лучанин Федорович Михайло Володимирович, 08.03.1967 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду головного сержанта 1 стрілецької роти.Штаб-сержант Федорович Михайло Володимирович загинув 22.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.