Луцьким гвардійцям призначили нового командира
Сьогодні, 16:26
Луцьким гвардійцям призначили нового командира. Ним став Володимир Олійник.
Про це написав очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
«Сьогодні разом із заступниками провів зустріч із новопризначеним командиром військової частини 1141 Національної гвардії України Володимиром Олійником. До цього військовослужбовець працював в іншій області», – йдеться у повідомленні.
За словами Погуляйка, на зустрічі обговорили основні завдання, які сьогодні на порядку денному, та побажали якнайшвидше вникнути у роботу та успішно працювати на посаді.
З боку обласної військової адміністрації очільник запевнив у підтримці та співпраці.
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Про це написав очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
«Сьогодні разом із заступниками провів зустріч із новопризначеним командиром військової частини 1141 Національної гвардії України Володимиром Олійником. До цього військовослужбовець працював в іншій області», – йдеться у повідомленні.
За словами Погуляйка, на зустрічі обговорили основні завдання, які сьогодні на порядку денному, та побажали якнайшвидше вникнути у роботу та успішно працювати на посаді.
З боку обласної військової адміністрації очільник запевнив у підтримці та співпраці.
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