У Луцьку невідомі вкотре пошкодили скульптуру кликуна. ФОТО

У Луцьку невідомі вкотре пошкодили скульптуру кликуна. ФОТО
Скульптуру двох кликунів – Хвацька та Прудка, які встановлені на дамбі у Центральному парку Луцька, знову пошкодили.

Про це пише ІА Волинські Новини.

Відомо, що близько 19 години 23 квітня невідомі відірвали одного з кликунів та викинули.

Згодом на відео потрапив один з відвідувачів парку, який знайшов кликуна і заніс у зоопарк.

Начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська повідомила, що скульптуру скоро відновлять і кликун повернеться на своє місце. Також, додала вона, доведеться придумати, як краще укріпити фігурку, адже це далеко не перший раз, коли кликуни стають об’єктом вандалізму.

Нагадаємо, 27 лютого 2023 року їх зрізали невідомі вандали та викинули. Віднайшов їх небайдужий лучанин і заніс черговому Луцького зоопарку. Порушників встановили та розшукали. Усі вони мешканці Луцька, двоє 19 та один 17 років.

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Теги: кликун, Луцьк, скульптура
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