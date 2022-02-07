На Волині два водії намагалися відкупитися від поліцейських: один був п'яний, інший – не мав прав

Двом водіям загрожує кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди правоохоронцям. Один з водіїв перебував за кермом напідпитку, інший – був позбавлений права керування. Тепер за надання хабарів їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, у п’ятницю, 21 квітня, у селі Прилісне Камінь-Каширського району співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили мотоцикл «Альфа». За кермом двоколісного перебував 45-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що він керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння та без мотошолому.А в суботу, 22 квітня, в Горохові поліцейські зупинили Volkswagen під керуванням 27-річного мешканця Луцького району. Чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами, однак, незважаючи на це, сів за кермо.Під час складання матеріалів обоє порушників намагалися вирішити питання хабарями.На місце події одразу ж поліцейські викликали слідчо-оперативну, які задокументували факт неправомірної вигоди, гроші вилучили.Відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.