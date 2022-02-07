На Волині два водії намагалися відкупитися від поліцейських: один був п'яний, інший – не мав прав
Сьогодні, 16:00
Двом водіям загрожує кримінальна відповідальність за надання неправомірної вигоди правоохоронцям. Один з водіїв перебував за кермом напідпитку, інший – був позбавлений права керування. Тепер за надання хабарів їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, у п’ятницю, 21 квітня, у селі Прилісне Камінь-Каширського району співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили мотоцикл «Альфа». За кермом двоколісного перебував 45-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що він керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння та без мотошолому.
А в суботу, 22 квітня, в Горохові поліцейські зупинили Volkswagen під керуванням 27-річного мешканця Луцького району. Чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами, однак, незважаючи на це, сів за кермо.
Під час складання матеріалів обоє порушників намагалися вирішити питання хабарями.
На місце події одразу ж поліцейські викликали слідчо-оперативну, які задокументували факт неправомірної вигоди, гроші вилучили.
Відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, у п’ятницю, 21 квітня, у селі Прилісне Камінь-Каширського району співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили мотоцикл «Альфа». За кермом двоколісного перебував 45-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що він керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння та без мотошолому.
А в суботу, 22 квітня, в Горохові поліцейські зупинили Volkswagen під керуванням 27-річного мешканця Луцького району. Чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами, однак, незважаючи на це, сів за кермо.
Під час складання матеріалів обоє порушників намагалися вирішити питання хабарями.
На місце події одразу ж поліцейські викликали слідчо-оперативну, які задокументували факт неправомірної вигоди, гроші вилучили.
Відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
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