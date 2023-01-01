«Не є аномалією», – астрофізик з Луцька розповів про північне сяйво у небі над Волинню

«Не є аномалією», – астрофізик з Луцька розповів про північне сяйво у небі над Волинню
Ввечері, 23 квітня волиняни могли спостерігати на небі яскраві та різнобарвні сліди. Це явище називається північне сяйво.

Про це розповів у коментарі Суспільному доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики Волинського національного університету Петро Трохимчук, викладач астрофізики Петро Трохимчук.

З його слів, це явище для України не є рідкісним чи аномальним.

Петро Трохимчук каже: вже не раз сам був свідком північного сяйва, але у ніч на 24 квітня його пропустив.

Оптичне явище у небі над Волинню зумовила висока інтенсивність потоку сонячного вітру – до 1200 км/с. Частинки сонячного вітру, каже викладач астрофізики, взаємодіють з верхніми шарами атмосфери і з магнітними полюсами землі, внаслідок чого на висоті 500 – 700 км виникає північне сяйво.
«Не є аномалією», – астрофізик з Луцька розповів про північне сяйво у небі над Волинню

"Якщо його менше, цього сонячного вітру, його можна побачити десь в Мурманську, в Осло, в Норвегії, ще десь в Канаді, а тут його не бачать. Але якщо потік сонячного вітру збільшується, тоді, будь ласка, це попадає і сюди", – сказав Петро Трохимчук.

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Теги: Волинь, Північне сяйво
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