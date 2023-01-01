«Не є аномалією», – астрофізик з Луцька розповів про північне сяйво у небі над Волинню





Про це розповів у коментарі Петро Трохимчук.



З його слів, це явище для України не є рідкісним чи аномальним.



Петро Трохимчук каже: вже не раз сам був свідком північного сяйва, але у ніч на 24 квітня його пропустив.



Оптичне явище у небі над Волинню зумовила висока інтенсивність потоку сонячного вітру – до 1200 км/с. Частинки сонячного вітру, каже викладач астрофізики, взаємодіють з верхніми шарами атмосфери і з магнітними полюсами землі, внаслідок чого на висоті 500 – 700 км виникає північне сяйво.



"Якщо його менше, цього сонячного вітру, його можна побачити десь в Мурманську, в Осло, в Норвегії, ще десь в Канаді, а тут його не бачать. Але якщо потік сонячного вітру збільшується, тоді, будь ласка, це попадає і сюди", – сказав Петро Трохимчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері, 23 квітня волиняни могли спостерігати на небі яскраві та різнобарвні сліди . Це явище називається північне сяйво.Про це розповів у коментарі Суспільному доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики Волинського національного університету Петро Трохимчук, викладач астрофізикиЗ його слів, це явище для України не є рідкісним чи аномальним.Петро Трохимчук каже: вже не раз сам був свідком північного сяйва, але у ніч на 24 квітня його пропустив.Оптичне явище у небі над Волинню зумовила висока інтенсивність потоку сонячного вітру – до 1200 км/с. Частинки сонячного вітру, каже викладач астрофізики, взаємодіють з верхніми шарами атмосфери і з магнітними полюсами землі, внаслідок чого на висоті 500 – 700 км виникає північне сяйво."Якщо його менше, цього сонячного вітру, його можна побачити десь в Мурманську, в Осло, в Норвегії, ще десь в Канаді, а тут його не бачать. Але якщо потік сонячного вітру збільшується, тоді, будь ласка, це попадає і сюди", – сказав Петро Трохимчук.

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