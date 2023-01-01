«Прагнемо бути ближчими до глядачів»: учасниці школи лідерства побували за лаштунками волинського драмтеатру

Днями юні учасниці весняної школи лідерства для дівчаток «Create Yourself» RC Lutsk Volyn Pride завітали до Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка та поспілкуватись із артистами, які беруть участь у виставі Наталка Полтавка.Про це пишуть на сторінці театру.Учасниці зазирнули за лаштунки та у гримерки до акторів. Окрім того, поспілкувалися та зробили світлину з очільником театру, шоуменом«Щонайменше так ми прагнемо бути ближче до глядачів, і раді кожному, хто знаходить час завітати до нас. Розвиваймо культуру у Луцьку разом, адже невдовзі саме це нове покоління лідерів та активістів відновлюватиме Україну, дбатиме про громадську думку та розвиток економіки», – йдеться у дописі.