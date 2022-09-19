На Волині за вихідні патрульні спіймали трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 14:48
На Волині під час вихідних днів патрульні виявили трьох водіїв, які керували у стані сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
1,95 проміле показав Drager у керманича, якого виявили патрульні у Луцьку, на вулиці Ковельській. Автівку з нетверезим водієм встановили за допомогою орієнтування.
1,41 проміле прилад Drager показав у чоловіка, який керував транспортним засобом на вулиці Гнідавській у Луцьку під час дії комендантської години.
1,74 проміле зафіксували у порушника, який керував автомобілем також під час дії комендантської години в місті Ковелі, на вулиці Героїв України.
За таке правопорушення водії отримали штраф за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Санкція статі передбачає штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування на 1 рік.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
1,95 проміле показав Drager у керманича, якого виявили патрульні у Луцьку, на вулиці Ковельській. Автівку з нетверезим водієм встановили за допомогою орієнтування.
1,41 проміле прилад Drager показав у чоловіка, який керував транспортним засобом на вулиці Гнідавській у Луцьку під час дії комендантської години.
1,74 проміле зафіксували у порушника, який керував автомобілем також під час дії комендантської години в місті Ковелі, на вулиці Героїв України.
За таке правопорушення водії отримали штраф за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Санкція статі передбачає штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування на 1 рік.
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