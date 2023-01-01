У Луцьку хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого Героя Дениса Костюка

Дениса Костюка.



Відповідну петицію на сайті ПрезидентаВладислав Мельник.



"Велике прохання підтримати петицію про перейменування вулиці, де знаходиться школа №16, в честь Костюка Дениса Валерійовича 28.09.1994 року народження. Воїн обороняв країну і людей від ворога в рядах ДШВ (десантно штурмові війська). Воював у Соледарі, Часів Яр, Красна Гора, Бахмут. Загинув у Бахмуті 22 березня. На даний момент вулиця носить назву радянського конструктора Корольова. Зараз Україна пише нову історію з новими героями. Допоможіть закарбувати пам'ять про волинського Героя", - йдеться у тексті петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вулицю Корольова хочуть перейменувати на честь загиблого ГерояВідповідну петицію на сайті Президента зареєстрував "Велике прохання підтримати петицію про перейменування вулиці, де знаходиться школа №16, в честь Костюка Дениса Валерійовича 28.09.1994 року народження. Воїн обороняв країну і людей від ворога в рядах ДШВ (десантно штурмові війська). Воював у Соледарі, Часів Яр, Красна Гора, Бахмут. Загинув у Бахмуті 22 березня. На даний момент вулиця носить назву радянського конструктора Корольова. Зараз Україна пише нову історію з новими героями. Допоможіть закарбувати пам'ять про волинського Героя", - йдеться у тексті петиції.

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