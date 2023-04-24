На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону

На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону
Днями надійшла звістка про загибель під Бахмутом бійця Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних Сил України Ігоря Гуськова, 23.09.1974 року народження.

Про це пише газета "Нове життя".

Оскільки доставити тіло воїна на рідні терени немає можливості, побратими подбали про те, аби його поховали у Любомлі.

Відспівають бійця у середу, 26 квітня у храмі Святого Архистратига Михаїла о 12.00 год.

"Просимо усіх прийти і гідно провести воїна, який поліг за Україну у війні проти російського агресора", - йдеться в повідомленні.
На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону
На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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