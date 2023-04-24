На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону

Ігоря Гуськова, 23.09.1974 року народження.



Про це пише газета



Оскільки доставити тіло воїна на рідні терени немає можливості, побратими подбали про те, аби його поховали у Любомлі.



Відспівають бійця у середу, 26 квітня у храмі Святого Архистратига Михаїла о 12.00 год.



"Просимо усіх прийти і гідно провести воїна, який поліг за Україну у війні проти російського агресора", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями надійшла звістка про загибель під Бахмутом бійця Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних Сил України, 23.09.1974 року народження.Про це пише газета "Нове життя" Оскільки доставити тіло воїна на рідні терени немає можливості, побратими подбали про те, аби його поховали у Любомлі.Відспівають бійця у середу, 26 квітня у храмі Святого Архистратига Михаїла о 12.00 год."Просимо усіх прийти і гідно провести воїна, який поліг за Україну у війні проти російського агресора", - йдеться в повідомленні.

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