На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону
Сьогодні, 13:30
Днями надійшла звістка про загибель під Бахмутом бійця Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних Сил України Ігоря Гуськова, 23.09.1974 року народження.
Про це пише газета "Нове життя".
Оскільки доставити тіло воїна на рідні терени немає можливості, побратими подбали про те, аби його поховали у Любомлі.
Відспівають бійця у середу, 26 квітня у храмі Святого Архистратига Михаїла о 12.00 год.
"Просимо усіх прийти і гідно провести воїна, який поліг за Україну у війні проти російського агресора", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише газета "Нове життя".
Оскільки доставити тіло воїна на рідні терени немає можливості, побратими подбали про те, аби його поховали у Любомлі.
Відспівають бійця у середу, 26 квітня у храмі Святого Архистратига Михаїла о 12.00 год.
"Просимо усіх прийти і гідно провести воїна, який поліг за Україну у війні проти російського агресора", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону
Сьогодні, 13:30
Росія накопичує ракети для зриву наступу України, – Буданов
Сьогодні, 13:11
Під Бахмутом загинув підполковник Віктор Насіковський, який раніше працював в органах прокуратури Волині
Сьогодні, 12:53
Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського
Сьогодні, 12:35
Медіа