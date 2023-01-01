Під Бахмутом загинув підполковник Віктор Насіковський, який раніше працював в органах прокуратури Волині

Віктор Насіковський, який у 2013-2014 році працював в органах прокуратури Волинської області.



Колектив Волинської обласної прокуратури глибоко сумує з приводу загибелі колеги. Про це йдеться на



У 2013-2014 році Віктор працював в органах прокуратури Волинської області – прокуратурі Горохівського району, прокуратурі міста Луцька та Ковельській міжрайонній прокуратурі – і запам'ятався усім як порядна і світла людина та відданий своїй справі професіонал.



Із початку війни – із 2014 року – Віктор Насіковський обіймав посади в органах військової прокуратури.



За успішне виконання бойових завдань нагороджений орденом Богдана Хмельницького.



Загинув Віктор Насіковський 21 квітня 2023 року поблизу міста Бахмута Донецької області, боронячи Україну у складі 127 бригади ТРО.



"Схиляємо голову перед його подвигом – подвигом офіцера та патріота! Вічна честь та шана Герою", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу міста Бахмут Донецької області, боронячи Україну у складі 127 бригади ТРО, загинув підполковник, який у 2013-2014 році працював в органах прокуратури Волинської області.Колектив Волинської обласної прокуратури глибоко сумує з приводу загибелі колеги. Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.У 2013-2014 році Віктор працював в органах прокуратури Волинської області – прокуратурі Горохівського району, прокуратурі міста Луцька та Ковельській міжрайонній прокуратурі – і запам'ятався усім як порядна і світла людина та відданий своїй справі професіонал.Із початку війни – із 2014 року – Віктор Насіковський обіймав посади в органах військової прокуратури.За успішне виконання бойових завдань нагороджений орденом Богдана Хмельницького.Загинув Віктор Насіковський 21 квітня 2023 року поблизу міста Бахмута Донецької області, боронячи Україну у складі 127 бригади ТРО."Схиляємо голову перед його подвигом – подвигом офіцера та патріота! Вічна честь та шана Герою", - йдеться в повідомленні.

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