Під Бахмутом загинув підполковник Віктор Насіковський, який раніше працював в органах прокуратури Волині

Під Бахмутом загинув підполковник Віктор Насіковський, який раніше працював в органах прокуратури Волині
Поблизу міста Бахмут Донецької області, боронячи Україну у складі 127 бригади ТРО, загинув підполковник Віктор Насіковський, який у 2013-2014 році працював в органах прокуратури Волинської області.

Колектив Волинської обласної прокуратури глибоко сумує з приводу загибелі колеги. Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.

У 2013-2014 році Віктор працював в органах прокуратури Волинської області – прокуратурі Горохівського району, прокуратурі міста Луцька та Ковельській міжрайонній прокуратурі – і запам'ятався усім як порядна і світла людина та відданий своїй справі професіонал.

Із початку війни – із 2014 року – Віктор Насіковський обіймав посади в органах військової прокуратури.

За успішне виконання бойових завдань нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

Загинув Віктор Насіковський 21 квітня 2023 року поблизу міста Бахмута Донецької області, боронячи Україну у складі 127 бригади ТРО.

"Схиляємо голову перед його подвигом – подвигом офіцера та патріота! Вічна честь та шана Герою", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону
Сьогодні, 13:30
Росія накопичує ракети для зриву наступу України, – Буданов
Сьогодні, 13:11
Під Бахмутом загинув підполковник Віктор Насіковський, який раніше працював в органах прокуратури Волині
Сьогодні, 12:53
Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського
Сьогодні, 12:35
Волинський суд оштрафував солдата, який випадково підірвав запал від гранати
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону
Сьогодні, 13:30
Помер воїн з Волині Володимир Дацюк Помер воїн з Волині Володимир Дацюк
Сьогодні, 11:40
На війні загинув Герой з Волині Дмитро Шеремет На війні загинув Герой з Волині Дмитро Шеремет
23 квітень, 08:08
На Волині попрощались із загиблим Героєм Михайлом Демським На Волині попрощались із загиблим Героєм Михайлом Демським
22 квітень, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поховають воїна з Інтернаціонального легіону
Сьогодні, 13:30
 0
Росія накопичує ракети для зриву наступу України, – Буданов
Сьогодні, 13:11
 0
Під Бахмутом загинув підполковник Віктор Насіковський, який раніше працював в органах прокуратури Волині
Сьогодні, 12:53
 0
Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського
Сьогодні, 12:35
 0
Волинський суд оштрафував солдата, який випадково підірвав запал від гранати
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8