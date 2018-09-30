Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського

Марина Мажула долучилася до проєкту "Сухомлинський серед зірок".



Про це



Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту України Марини Мажули



- День у лузі



- Дерево для невідомого друга



- Куди летять ластівки



- Оса стукає у вікно



- Промінь і холодинка



ДОВІДКОВО: Марина Анатоліївна Мажула — українська спортсменка із параканое, призер Літніх Паралімпійських ігор, триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи. Майстер спорту України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Паралімпійка з Волинідолучилася до проєкту "Сухомлинський серед зірок".Про це повідомили на сторінці Педагогічного музею України.Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту України Марини Мажули звучатимуть такі казки Василя Сухомлинського:- День у лузі- Дерево для невідомого друга- Куди летять ластівки- Оса стукає у вікно- Промінь і холодинкаМарина Анатоліївна Мажула — українська спортсменка із параканое, призер Літніх Паралімпійських ігор, триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи. Майстер спорту України.

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