Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського

Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського
Паралімпійка з Волині Марина Мажула долучилася до проєкту "Сухомлинський серед зірок".

Про це повідомили на сторінці Педагогічного музею України.

Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту України Марини Мажули звучатимуть такі казки Василя Сухомлинського:

- День у лузі

- Дерево для невідомого друга

- Куди летять ластівки

- Оса стукає у вікно

- Промінь і холодинка

ДОВІДКОВО: Марина Анатоліївна Мажула — українська спортсменка із параканое, призер Літніх Паралімпійських ігор, триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи. Майстер спорту України.

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Теги: Паралімпійка, казки, Волинь, Мажула, Сухомлинський
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