Паралімпійка з Волині озвучила п'ять казок Сухомлинського
Сьогодні, 12:35
Паралімпійка з Волині Марина Мажула долучилася до проєкту "Сухомлинський серед зірок".
Про це повідомили на сторінці Педагогічного музею України.
Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту України Марини Мажули звучатимуть такі казки Василя Сухомлинського:
- День у лузі
- Дерево для невідомого друга
- Куди летять ластівки
- Оса стукає у вікно
- Промінь і холодинка
ДОВІДКОВО: Марина Анатоліївна Мажула — українська спортсменка із параканое, призер Літніх Паралімпійських ігор, триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи. Майстер спорту України.
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Про це повідомили на сторінці Педагогічного музею України.
Голосом чотирикратної чемпіонки світу, трикратної чемпіонки Європи, срібної призерки Паралімпійських ігор у Токіо, Заслуженого майстра спорту України Марини Мажули звучатимуть такі казки Василя Сухомлинського:
- День у лузі
- Дерево для невідомого друга
- Куди летять ластівки
- Оса стукає у вікно
- Промінь і холодинка
ДОВІДКОВО: Марина Анатоліївна Мажула — українська спортсменка із параканое, призер Літніх Паралімпійських ігор, триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи. Майстер спорту України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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