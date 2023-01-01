У Білорусі росія не збільшує угруповання військ поблизу України, – прикордонники





Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє



"Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій по лінії кордону. Звісно, що там продовжують залишатись російські військові, але вони залучені до підготовки (мобілізованих - ред.) і їхня кількість не змінюється протягом останнього часу. І ми не бачимо тенденції до збільшення. Як і раніше контроль продовжує з рб укріплюватись, щоб ЗСУ мали всі можливості для відбиття будь-якої атаки", - сказав речник.



По кордоні з рф ситуація також контрольована. «Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках, де ворога було відкинуто", - сказав він. Укріплення відбувається безпосередньо в прикордонні. По лінії кордону це робити складно, бо ворог не припиняє своїх щоденних обстрілів по населених пунктах прикордоння, сказав речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація на ділянці українсько-білоруського кордону залишається повністю контрольованою.Про це заявив речник Державної прикордонної службив ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ "Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій по лінії кордону. Звісно, що там продовжують залишатись російські військові, але вони залучені до підготовки (мобілізованих - ред.) і їхня кількість не змінюється протягом останнього часу. І ми не бачимо тенденції до збільшення. Як і раніше контроль продовжує з рб укріплюватись, щоб ЗСУ мали всі можливості для відбиття будь-якої атаки", - сказав речник.По кордоні з рф ситуація також контрольована. «Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках, де ворога було відкинуто", - сказав він. Укріплення відбувається безпосередньо в прикордонні. По лінії кордону це робити складно, бо ворог не припиняє своїх щоденних обстрілів по населених пунктах прикордоння, сказав речник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію