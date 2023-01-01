У Білорусі росія не збільшує угруповання військ поблизу України, – прикордонники

У Білорусі росія не збільшує угруповання військ поблизу України, – прикордонники
Ситуація на ділянці українсько-білоруського кордону залишається повністю контрольованою.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ.

"Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій по лінії кордону. Звісно, що там продовжують залишатись російські військові, але вони залучені до підготовки (мобілізованих - ред.) і їхня кількість не змінюється протягом останнього часу. І ми не бачимо тенденції до збільшення. Як і раніше контроль продовжує з рб укріплюватись, щоб ЗСУ мали всі можливості для відбиття будь-якої атаки", - сказав речник.

По кордоні з рф ситуація також контрольована. «Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках, де ворога було відкинуто", - сказав він. Укріплення відбувається безпосередньо в прикордонні. По лінії кордону це робити складно, бо ворог не припиняє своїх щоденних обстрілів по населених пунктах прикордоння, сказав речник.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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