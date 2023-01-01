У Луцьку – подвійна аварія: зіткнулися два «фольксвагени» і «рено». ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія: зіткнулися два «фольксвагени» і «рено». ФОТО
Сьогодні, 24 квітня, подвійна аварія у Луцьку на вулиці Рівненській трапилася через недотримання безпечної дистанції двома автівками. На водіїв склали протоколи за недотримання правил дорожнього руху.

Про це у коментарі виданню ВСН повідомили у патрульній поліції Волині.

Як інформують правоохоронці, зіткнулися три автівки: «Фольксваген Джетта», «Рено Сандеро» та «Фольксваген Пасат». На щастя, обійшлося без травмованих.

Йдеться про те, що водій «рено» не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся із «фольксвагеном джетта». В свою чергу водійка «фольксвагена пасат» не зреагувала на зміну дорожньої обстановки, не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з «рено».

Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.
У Луцьку – подвійна аварія: зіткнулися два «фольксвагени» і «рено». ФОТО

Патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) КУпАП на водіїв автомобілів «Рено» та «Фольксваген Пасат».

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Теги: Луцьк, потрійна аварія
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