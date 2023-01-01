Росія підтягнула на Авдіївський напрямок танкову бригаду для штурму

Росія підтягнула на Авдіївський напрямок танкову бригаду для штурму
Окупанти підтягнули на Авдіївський напрямок танкову бригаду, яку готуються використати для штурму позицій Збройних сил України.

Про це повідомив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

За його словами, на Авдіївському напрямку ворог почав нарощувати артилерійські обстріли. Так за минулу добу обстрілів було 494. Фактично ворог повернувся до тієї чисельності обстрілів, яка була в лютому.

"З’явилася інформація про переміщення танкової бригади в район Авдіївки. Слід очікувати, що ворог найближчим часом цю техніку використає, оскільки останні дві доби ворог штурмував позиції без застосування техніки", - сказав речник.

Також Дмитрашківський зазначив, що Вугледар окупанти так само продовжують обстрілювати реактивною артилерією.

"Вчорашній обстріл може свідчити про те, що, можливо, і на цьому напрямку ворог буде спробувати знову проводити штурмові дії. Натомість за добу ворог втратив 200 осіб вбитими і пораненими і 20 одиниць техніки", - повідомив він.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку росіяни зазнали великих втрат.

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Теги: Росія, Україна, війна, Авдіївка
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