«Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року», – Буданов

Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і вона, як і прогнозувалось раніше, почнеться навесні.



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Буданов здобув широкої медійної популярності за час війни. Він був чи не єдиний із представників військового керівництва України, хто ще в листопаді 2021 передбачив широке вторгнення, в тому числі і напад на Київ.



Відтоді чимало заяв начальника ГУР щодо майбутніх подій на фронті та всередині Росії так чи інакше здійснювалися. І щодо деокупації Херсона, і щодо звільнення Зміїного, і про неможливість створити в нашій країні блекаут. Тепер Буданов вважає, що до кінця цього року Україна здатна повернути свої державні кордони.



Сам він, схоже, не дуже полюбляє, коли його оцінки називають "прогнозами". І пояснює: у своїх аналізах опирається на цифри. Під час розмови Буданов оперує ними буквально "з голови", не підглядаючи в якісь зведення чи документи, і нерідко наводить історичні паралелі.



"Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання зброї – звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо.

Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал" - наголосив Буданов.



Начальник Головного управління розвідки зазначив, що завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року.



"Неможливо, нереально вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій", - підсумував він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Головного управління розвідкизаявив, що Україна наближається до знакової битви у новітній історії, і вона, як і прогнозувалось раніше, почнеться навесні.Про це пише РБК-Україна Буданов здобув широкої медійної популярності за час війни. Він був чи не єдиний із представників військового керівництва України, хто ще в листопаді 2021 передбачив широке вторгнення, в тому числі і напад на Київ.Відтоді чимало заяв начальника ГУР щодо майбутніх подій на фронті та всередині Росії так чи інакше здійснювалися. І щодо деокупації Херсона, і щодо звільнення Зміїного, і про неможливість створити в нашій країні блекаут. Тепер Буданов вважає, що до кінця цього року Україна здатна повернути свої державні кордони.Сам він, схоже, не дуже полюбляє, коли його оцінки називають "прогнозами". І пояснює: у своїх аналізах опирається на цифри. Під час розмови Буданов оперує ними буквально "з голови", не підглядаючи в якісь зведення чи документи, і нерідко наводить історичні паралелі."Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання зброї – звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо.Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал" - наголосив Буданов.Начальник Головного управління розвідки зазначив, що завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року."Неможливо, нереально вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій", - підсумував він.

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